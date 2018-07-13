Арестован глава связанной с основателем Tez Tour авиакомпании iFly

Генеральный директор чартерной авиакомпании iFly Евгений Филатов арестован по решению Мещанского районного суда 10 июля. Это следует из картотеки суда.



Филатов арестован по делу о получении взятки, передает РБК со ссылкой на со-основателя, коммерческого директора Tez Tour и совладельца iFly Александра Буртина (25%).

При этом арест никак не скажется на взаимоотношении туроператора (Tez Tour) и авиаперевозчика (iFly). По словам Буртина, сейчас у iFly минимальные объемы в полетной программе Tez Tour.

«Основные партнеры авиакомпании в этом сезоне — другие туроператоры, в частности TUI и «Интурист», — пояснил Буртин.

Отмечается, что туроператор летает на бортах iFly в Турцию, Испанию, Болгарию и Китай.

Ранее сообщалось, что бывший стюард авиакомпании «Россия» украл у пассажира 59 тысяч рублей. Суд в Оренбурге вынес мошеннику обвинительный приговор и наказал исправительными работами сроком на год и 10 месяцев.