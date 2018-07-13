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Новым членом СПЧ ООН вместо США стала Исландия

19:36, 13.07.2018
Новым членом СПЧ ООН вместо США стала Исландия
Фото: en.wikipedia.org

Генеральная Ассамблея ООН избрала Исландию членом Совета по правам человека (СПЧ ООН) вместо США, ранее объявивших о своем выходе из совета.

«Членство Исландии вступает в силу немедленно и продлится до 31 декабря 2019 года», — передает «РИА Новости».

Отмечается, что Исландия стала членом СПЧ впервые.

После этого избрания количество стран-членов ООН, которые были членами СПЧ, достигло 108, сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может отказаться сотрудничать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch и другими группами, которые не поддержали предложенную США реформу Совета ООН по правам человека.

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