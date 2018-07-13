Новым членом СПЧ ООН вместо США стала Исландия

Генеральная Ассамблея ООН избрала Исландию членом Совета по правам человека (СПЧ ООН) вместо США, ранее объявивших о своем выходе из совета.



«Членство Исландии вступает в силу немедленно и продлится до 31 декабря 2019 года», — передает «РИА Новости».

Отмечается, что Исландия стала членом СПЧ впервые.

После этого избрания количество стран-членов ООН, которые были членами СПЧ, достигло 108, сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может отказаться сотрудничать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch и другими группами, которые не поддержали предложенную США реформу Совета ООН по правам человека.