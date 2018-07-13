Денис Шафиков будет боксировать против филиппинца Джона Джемино

Стал известен следующий соперник российского боксера Дениса Шафикова. Об этом передает Sport24.ru со ссылкой на «Р-Спорт».

21 июля в Москве Шафиков проведет бой с филиппинцем Джоном Джемино. Этот бой состоится в андеркарде финала Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

Шафиков, выходящий на ринг в башкирской национальной одежде, выступает во втором полулегком весе. На его счету 39 побед, четыре поражения и одна ничья. У его соперника 17 побед, десять поражений и ничья. Шафиков — интерконтинентальный чемпион по версии IBO, бронзовый призер чемпионата России в Ульяновске в 2003 году.