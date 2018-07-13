В Башкирии завтра ожидаются грозы и туман

В субботу, 14 июля, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны грозы, ливни.

Ночью и утром синоптики прогнозируют туман с видимостью 500—1000 метров, говорится в сообщении регионального главка МЧС России.

Сила ветра ожидается 8—13 м/с, порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 12—17 градусов тепла. Днем от +23°С до +28°С.

В Уфе завтра с утра будет светить солнце, а ближе к обеду пойдет дождь. Возможны грозы.