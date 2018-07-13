Камилла Байбурина из Башкирии сыграет в «Матче Дружбы»

С 14 по 18 июля в Алтайском крае состоится шахматный «Матч Дружбы» среди детских команд России и Китая. В составе российской сборной выступит воспитанница башкирского спорта — Камилла Байбурина.

В программу войдут матч между сборными командами школьников России и Китая и гроссмейстерский поединок между экс-чемпионкой мира Хоу Ифань (Китай) и вице-чемпионом России Никитой Витюговым.

В каждой команде выступят по восемь шахматистов.

Матч между школьными командами проводится по швейцарской системе в восемь туров по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат. Гроссмейстеры свою встречу сыграют по той же схеме.