Камилла Байбурина из Башкирии сыграет в «Матче Дружбы»
С 14 по 18 июля в Алтайском крае состоится шахматный «Матч Дружбы» среди детских команд России и Китая. В составе российской сборной выступит воспитанница башкирского спорта — Камилла Байбурина.
В программу войдут матч между сборными командами школьников России и Китая и гроссмейстерский поединок между экс-чемпионкой мира Хоу Ифань (Китай) и вице-чемпионом России Никитой Витюговым.
В каждой команде выступят по восемь шахматистов.
Матч между школьными командами проводится по швейцарской системе в восемь туров по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат. Гроссмейстеры свою встречу сыграют по той же схеме.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым