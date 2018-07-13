Прокуратура Ульяновской области добилась отмены запрета на дневной полив

Прокуратура Ульяновской области добилась отмены постановлений, запрещающих поливать огороды в любое удобное время.

Соответствующие ограничения ввели администрации Инзенского, Мелекесского и Старокулаткинского районов, а также Октябрьского, Дмитриевского и Ореховского сельских поселений, передает пресс-служба областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что запрет поливать огороды в любое удобное для граждан время ущемлял интересы населения

Напомним, что муниципальные власти объяснили свое решение перерасходом воды в сетях и невозможностью использования нагревательных приборов.