Прокуратура Ульяновской области добилась отмены запрета на дневной полив
Прокуратура Ульяновской области добилась отмены постановлений, запрещающих поливать огороды в любое удобное время.
Соответствующие ограничения ввели администрации Инзенского, Мелекесского и Старокулаткинского районов, а также Октябрьского, Дмитриевского и Ореховского сельских поселений, передает пресс-служба областной прокуратуры.
В надзорном ведомстве подчеркивают, что запрет поливать огороды в любое удобное для граждан время ущемлял интересы населения
Напомним, что муниципальные власти объяснили свое решение перерасходом воды в сетях и невозможностью использования нагревательных приборов.ОбществоВласть
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