СМИ сообщили о 30 погибших при авиаударах коалиции США в Сирии

В результате авиаударов коалиции США в Сирии погибли 30 мирных жителей. Еще десятки пострадали, преимущественно женщины и дети.

Инцидент произошел в деревнях Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает SANA. По словам источника агентства, число погибших может вырасти, так как многие получили серьезные ранения.

Ранее наблюдатели из Сирийского центра мониторинга прав человека обвинили Россию в гибели 44 человек при авиаударе в Сирии. В Минобороны РФ категорически опровергли эти данные, отметив, что прошлой ночью в этом районе шли бои террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и непримиримой оппозиционной группировки «Джейш аль-Ахрар» (запрещенные в России террористические организации).