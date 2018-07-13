В Чувашии суд рассмотрит дело обвиняемого во взяточничестве трудового инспектора республики

В Чувашии республиканское управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. начальника отдела — главного госинспектора труда Госинспекции труда в ЧР.

Он обвиняется в получении взятки в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По данным ведомства, 18 мая 2018 года обвиняемый получил деньги от представителя юрлица. За это инспектор обязался выписать штраф за нарушения трудового законодательства только должностному лицу компании, что позволяло сократить штраф.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Ленинский райсуд Чебоксар.