«Оренбург» сразится с румынским «Шепши»
13 июля в 20.00 по оренбургскому времени в австрийском Линдабрунне состоится контрольный матч «Оренбург» — «Шепши» (Сфынту-Георге, Румыния), сообщает пресс-служба оренбургской команды.
В сезоне 2016—2017 «Шепши» впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата Румынии (Лига 1) и в дебютном сезоне 2017—2018 занял 12-е место в регулярном чемпионате, после чего в плей-офф сумел подняться на 9-ю строчку.
Видеотрансляция по решению тренерского штаба ФК «Оренбург» не запланирована.
Предыдущий контрольный матч на этих сборах оренбургский клуб проиграл «Конкордии» (Кьяжна, Румыния) со счетом 0:1.
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