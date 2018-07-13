«Оренбург» сразится с румынским «Шепши»

13 июля в 20.00 по оренбургскому времени в австрийском Линдабрунне состоится контрольный матч «Оренбург» — «Шепши» (Сфынту-Георге, Румыния), сообщает пресс-служба оренбургской команды.

В сезоне 2016—2017 «Шепши» впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата Румынии (Лига 1) и в дебютном сезоне 2017—2018 занял 12-е место в регулярном чемпионате, после чего в плей-офф сумел подняться на 9-ю строчку.

Видеотрансляция по решению тренерского штаба ФК «Оренбург» не запланирована.

Предыдущий контрольный матч на этих сборах оренбургский клуб проиграл «Конкордии» (Кьяжна, Румыния) со счетом 0:1.

