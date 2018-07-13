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Финал чемпионата мира по футболу обслужит арбитр из Аргентины

11:22, 13.07.2018

Накануне стало известно имя главного судьи финального матча чемпионата мира по футболу. Матч между сборными Франции и Хорватии обслужит бригада арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной.

Помогать Питане будут судьи на линиях Хуан Белатти и Эрнан Майдана (оба — Аргентина), четвертый арбитр — Бьорн Кейперс, резервный ассистент — Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды).

Отметим, что Питана также был главным судьей матча открытия чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».

СпортФутбол
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