Сбербанк и «Тинькофф» запустят общий сервис переводов по номеру телефона

Сбербанк тестирует переводы по номеру телефона с «Тинькофф банком». Таким образом, в скором времени банки могут запустить общий сервис.

Сейчас существует и активно используются переводы по номеру телефона в обеих кредитных организациях, но совершать такие операции пока можно только внутри банка, передают «Ведомости».

Отмечается, что Сбербанк ранее избегал проектов с другими банками, заключая альянсы с крупными игроками других сегментов, прежде всего с «Яндексом».

Ранее стало известно, что Банк России намерен обязать банки спрашивать у клиентов согласие на перевод им денег по номеру мобильного телефона.