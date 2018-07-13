Известный блогер Илья Варламов встретится с сити-менеджером Кирова

В июле в Киров приедет блогер Илья Варламов в рамках своего youtube-проекта «Прогулка с мэром». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Ранее глава администрации Кирова Илья Шульгин принял вызов Варламова, отписавшись ему личным сообщением в мессенджере.

Добавим, согласно правилам проекта, компьютер случайным образом выберет два адреса в Кирове. После чего блогер вместе с чиновником отправятся по этим точкам города либо пешком, либо на велосипеде, либо на общественном транспорте. Главное условие — нельзя пользоваться автомобилем. В процессе прогулки Варламов вместе с сити-менеджером изучат инфраструктуру, поговорят с местными жителями.

Напомним, Илья Варламов назвал Казань одним из лучших городов России.