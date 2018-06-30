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Блогер Илья Варламов назвал Казань одним из лучших городов России

20:39, 30.06.2018 3
Блогер Илья Варламов назвал Казань одним из лучших городов России
Фото: Wikipedia.org / Митя Алешковски

Блогер Илья Варламов назвал Казань одним из лучших городов России. Об этом он заявил на встрече около озера Кабан.

По его мнению, причина в том, что казанцы критично относятся к своему городу и поэтому пытаются сделать лучше.

«Я буду ее, наверное, мало критиковать. Потому что по сравнению с другими городами она одна из первых. Особенно, что касается благоустройства. Могу вам сказать, что в других городах такого нет. В этом плане Казань ушла лет на 10—15 по сравнению с другими городами. Может конкурировать даже с Москвой», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 июня
    Госпожа Фишман и ее подруга Радмила Хакова, негласно устроившие этот пиар, очевидно, мечтают о хороших постах в Москве. А Варламов выступает этаким затравщиком, пиаря их успехи по освоению средств на парки )
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  • Анонимно 30 июня
    много не надо хвалить. сейчас понаедут с бедных регионов России . патом начнуть еще и права качать. пусть живут у себя. Казань впереди он первый . Татарстан это пример всем. спасибо нашему президенту Минниханову.
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  • Анонимно 30 июня
    Да здравствует ТАТАРстан! Да здравствует ТАТАР-Казан! Алга ТАТАРлар!
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