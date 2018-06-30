Блогер Илья Варламов назвал Казань одним из лучших городов России

Блогер Илья Варламов назвал Казань одним из лучших городов России. Об этом он заявил на встрече около озера Кабан.

По его мнению, причина в том, что казанцы критично относятся к своему городу и поэтому пытаются сделать лучше.

«Я буду ее, наверное, мало критиковать. Потому что по сравнению с другими городами она одна из первых. Особенно, что касается благоустройства. Могу вам сказать, что в других городах такого нет. В этом плане Казань ушла лет на 10—15 по сравнению с другими городами. Может конкурировать даже с Москвой», — передает его слова корреспондент «Реального времени».