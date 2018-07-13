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Самарский депутат стал кандидатом в мэры Москвы

10:34, 13.07.2018
Самарский депутат стал кандидатом в мэры Москвы
Фото: /news/100384-sobyanin-snova-poydet-v-mery-moskvy

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, уроженец Самары Михаил Дегтярев поборется за кресло мэра Москвы.

Народный избранник прошел регистрацию и получил статус кандидата на участие в выборах. Соответствующее удостоверение он получил 12 июня. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

#МГИК #Москва #ЛДПР #выборы2018
Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) 12 Июл 2018 в 6:12 PDT

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Действующий глава столицы России Сергей Собянин также будет участвовать в выборах.

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