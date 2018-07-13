Самарский депутат стал кандидатом в мэры Москвы

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Депутат Госдумы от партии ЛДПР, уроженец Самары Михаил Дегтярев поборется за кресло мэра Москвы.

Народный избранник прошел регистрацию и получил статус кандидата на участие в выборах. Соответствующее удостоверение он получил 12 июня. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Действующий глава столицы России Сергей Собянин также будет участвовать в выборах.