Самарский депутат стал кандидатом в мэры Москвы
Депутат Госдумы от партии ЛДПР, уроженец Самары Михаил Дегтярев поборется за кресло мэра Москвы.
Народный избранник прошел регистрацию и получил статус кандидата на участие в выборах. Соответствующее удостоверение он получил 12 июня. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
#МГИК #Москва #ЛДПР #выборы2018
Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) 12 Июл 2018 в 6:12 PDT
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Действующий глава столицы России Сергей Собянин также будет участвовать в выборах.ОбществоВласть
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