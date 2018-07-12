США назвали альтернативу российскому газу в Европе

Государственный департамент США «решительно поддерживает» проект «Южный газовый коридор», который сможет составить серьезную конкуренцию российскому газу в части поставок в Европу.



«Соединенные Штаты выступают против предполагаемого проекта «Северный поток-2», — цитирует «РИА Новости» представителя бюро по энергетике госдепа США Винсента Кампоса.

По его словам, этот проект «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе» и особенно это затронет Украину.

Отмечается, что альтернативой может стать проект «Южный газовый коридор» (туда входят Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы TAP и TANAP, — прим. ред.), который будет диверсифицировать импорт газа в Европе через крупные поставки газа в регион через Каспий уже в 2019—2020 годах.