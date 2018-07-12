Совет Федерации раскритиковал главу Росмолодежи за использование слова «квест»

Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности раскритиковали использование главой Росмолодежи Александром Бугаевым слова «квест».

Бугаев выступал сегодня в верхней палате парламента на заседании, посвященном реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016—2020 годы». Он начал свое выступление с рассказа о деятельности агентства, направлениях работы и проводимых мероприятиях, в том числе о квестах для молодежи. Сенатор Таймураз Мамсуров попросил Бугаева уточнить, что означает слово «квест».

«Не называйте их всероссийскими, не называйте их патриотичными, если это квест. Если это квест, значит, это что-то не наше», — сказал он

В ответ Бугаев пояснил, что формулировка была выбрана в том числе с учетом мнения самих молодых людей.

«На следующем большом мероприятии, которые волонтеры («Волонтеры Победы», — прим. ред.) собирают, мы обратимся к самим ребятам с просьбой придумать названия, которые были бы понятным им и которые бы не носили в себе англоязычных названий», — цитирует его «РИА Новости».