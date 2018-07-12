Госдума отклонила законопроект, запрещающий детям чиновников учиться за границей

Государственная дума отклонила законопроект, запрещающий детям чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций получать образование за границей.

Документ был внесен на рассмотрение в 2016 году, пишет «РИА Новости».

«Предлагаемый законопроектом запрет для лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ и муниципальные должности, на получение своими несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными и подопечными, образования в иностранных образовательных организациях на территории иностранных государств ограничивает конституционное право последних на образование, а также нарушает часть 2 статьи 55 Конституции, согласно которой в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», — отмечается в заключении комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.



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