Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» почти за 10 миллионов рублей
Администрация Ижевска продала имущество и землю спортивного лагеря «Соловьевские дачи» ООО «Рента-С». Городские власти выручили за сделку 9,9 млн рублей.
Начальная цена имущества на аукционе составляла 5,4 млн рублей, сообщается на сайте администрации Ижевска.
Таким образом, компания стала владельцем земельного участка площадью 12,6 тысячи кв. м, шести корпусов, столовой, сушилки, складов, дома сторожа и артезианской скважины.Недвижимость Удмуртия
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