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EA Sports внесла троих игроков сборной России в символическую сборную ЧМ-2018

14:30, 12.07.2018

Компания EA Sports, специализирующаяся на производстве видеоигр для консолей и персональных компьютеров, представила свою версию символической сборной мира на ЧМ-2018. В нее вошли три игрока сборной России: Марио Фернандес, Денис Черышев и Артем Дзюба.

Полный состав: Каспер Шмейхель (Дания), Андреас Гранквист (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Киран Триппьер (Англия), Лука Модрич (Хорватия), Иско (Испания), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Нголо Канте (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба — Бельгия), Харри Кейн (Англия).

Запасные:

Вратари: Гильермо Очоа (Мексика), Уго Льорис (Франция).
Защитники: Марио Фернандес (Россия), Рафаэль Варан (Франция), Харри Магуайр (Англия).

Полузащитники: Денис Черышев (Россия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Иван Ракитич (Хорватия), Ирвинг Лосано (Мексика), Такаси Инуи (Япония).

Нападающие: Артем Дзюба (Россия), Килиан Мбаппе (Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай), Марио Манджукич (Хорватия).

СпортФутбол
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