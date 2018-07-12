Власти Чувашии построят Центр хоккея за 200 миллионов рублей

Власти Чувашии объявили тендер на строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО. Начальная стоимость контракта составляет 216,3 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному на портале госзакупок, заявки принимаются с 11 до 27 июля. Аукцион пройдет 6 августа.

Объект должен быть построен до 2 декабря 2019 года, следует из техзадания. Заказчиком выступает Спортивная школа олимпийского резерва №4.

Строительство пройдет в несколько этапов: возведение самого центра по Эгерскому бульвару будет осуществляться с августа 2018 года по сентябрь 2019 года, с мая по август 2019 года будут построены объекты энергетического, транспортного хозяйства и связи, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, в августе — ноябре 2019 года будет проводиться благоустройство и озеленение территории.