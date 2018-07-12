Власти Уфы ввели ограничение на въезд большегрузов
Власти Уфы до конца лета ввели ограничение на въезд большегрузов в город. Тяжелые грузовики могут попасть в столицу РБ только с 22.00 до 10.00.
Ограничение будет действовать до 31 августа, сообщает пресс-служба администрации города.
На въездах и выездах из Уфы установлены соответствующие запрещающие знаки.
Решение принято в соответствии с распоряжением правительства Башкирии. Таким образом власти рассчитывают продлить срок службы асфальта на дорогах города.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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