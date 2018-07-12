Власти Уфы ввели ограничение на въезд большегрузов

Власти Уфы до конца лета ввели ограничение на въезд большегрузов в город. Тяжелые грузовики могут попасть в столицу РБ только с 22.00 до 10.00.

Ограничение будет действовать до 31 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

На въездах и выездах из Уфы установлены соответствующие запрещающие знаки.

Решение принято в соответствии с распоряжением правительства Башкирии. Таким образом власти рассчитывают продлить срок службы асфальта на дорогах города.