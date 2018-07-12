Банк Казани начал проводить платежи в формате 24х7

В Банке Казани запущена процедура круглосуточной обработки платежей между клиентами банка. Теперь процесс взаимодействия с контрагентами и партнерами перестанет зависеть от времени суток и выходных. Клиенты смогут осуществить перевод между юридическими лицами в любой момент времени.

Банк Казани постоянно совершенствует систему дистанционного банковского обслуживания, предоставляя клиентам возможность получать в режиме онлайн все новые и новые услуги. С начала 2018 года для предпринимателей был запущен мобильный банк, позволяющий осуществлять операции с помощью мобильного телефона.

Большое внимание уделяется возможности клиентов получать от банка при обслуживании дополнительный доход. В частности, реализована возможность размещения депозитов без визита в банк, это касается как срочных депозитов со сроками от 31 дня и более, так и размещения средств от 1 дня — так называемый «овернайт». Ставки по размещению средств приятно удивят наших клиентов.

Также в системе реализованы онлайн-схемы для получения партнерских сервисов, таких как онлайн-бухгалтерия, страхование, бизнес-консультирование и пр. Список таких сервисов постоянно дополняется.

Банк Казани следует веяниям времени и переводит все больше услуг в digital*-формат. Например, сервис банка ХОЧУКОНТРАКТ.РФ (6+) позволяет клиентам по всей России получать банковские гарантии путем полностью электронного взаимодействия, без визита в банк. Его популярность подтверждается большой востребованностью — по итогам мая 2018 банк вошел в топ-20 по количеству выданных гарантий в России и уверенно занял первое место среди банков Республики Татарстан.

Председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин убежден, что для Банка Казани победы в конкурентной борьбе за клиентов в цифровой среде стали возможны благодаря планомерному совершенствованию дистанционного банковского обслуживания. «Диджитализация банковского сектора, развитие в рамках инновационных технологий — наш стратегический перспективный путь. Я уверен, что интеграция данных технологий в банковские процессы позволит при существенном сокращении операционных затрат и рекламных бюджетов сохранить существующих клиентов и привлечь дополнительную ресурсную базу», — говорит Олег Бачурин.

*цифровой

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