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Госдума РФ разрешила россиянам снимать иностранцев с учета по месту пребывания

11:59, 12.07.2018
Госдума РФ разрешила россиянам снимать иностранцев с учета по месту пребывания
Фото: pixabay.com

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет гражданам РФ, принимающим у себя иностранцев, снимать их с учета по месту пребывания.

Это облегчает задачу россиянам при потере контакта с иностранцем. Кроме того, ранее владельцы жилья могли быть оштрафованы, если иностранный гражданин проживал не по месту учета, передает ТАСС.

Уведомление о том, что иностранец покинул место пребывания, представляется принимающей стороной непосредственно в миграционную службу или через МФЦ. Также заявление можно направить почтой или в форме электронного документа.

Напомним, в Совфеде предложили высылать из страны за «нежелательное поведение». Это правило будет касаться прежде всего иностранцев.

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