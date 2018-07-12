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Суд по признанию Мусина банкротом пройдет 17 июля

06:59, 12.07.2018 3
Суд по признанию Мусина банкротом пройдет 17 июля
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Арбитражный суд Татарстана 17 июля вынесет решение о признании банкротом бывшего председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина. Он выступает фигурантом ряда уголовных дел, ущерб по которым превышает 25 млрд рублей.

Срок, который был отведен на реструктуризацию задолженности, завершился 11 июля. В этот же день состоялось собрание кредиторов, которые приняли решение обратиться в суд для признания Мусина банкротом, передает ИА REGNUM.

Напомним, Агентству по страхованию вкладов удалось оспорить в первой инстанции расторжение договоров поручительства, заключенных Робертом Мусиным с «Татфондбанком» по кредитам «Роял Тайм Групп» на 1,1 млрд рублей.

ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:41
    Банкрот..., цирк какой-то
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  • Анонимно 10:13
    Почему не судят руководителей федеральных банков, оказавшихся банкротами?
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  • Анонимно 10:21
    Да у него там в оффшорах денег немерено. Здесь разденут , там дружки- соучастники помогут. А кто соучастники, и так понятно. Своих не бросают, слишком тесно все связаны. Много тайн)))) Мусина и его родственничков оставить на минималке, надо быть ближе к народу )))
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