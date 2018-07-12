Суд по признанию Мусина банкротом пройдет 17 июля

Арбитражный суд Татарстана 17 июля вынесет решение о признании банкротом бывшего председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина. Он выступает фигурантом ряда уголовных дел, ущерб по которым превышает 25 млрд рублей.

Срок, который был отведен на реструктуризацию задолженности, завершился 11 июля. В этот же день состоялось собрание кредиторов, которые приняли решение обратиться в суд для признания Мусина банкротом, передает ИА REGNUM.

Напомним, Агентству по страхованию вкладов удалось оспорить в первой инстанции расторжение договоров поручительства, заключенных Робертом Мусиным с «Татфондбанком» по кредитам «Роял Тайм Групп» на 1,1 млрд рублей.