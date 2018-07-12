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В России могут ввести ГОСТ по пожарной безопасности — СМИ

06:28, 12.07.2018

В России могут ввести национальный стандарт по пожарной безопасности для офисов, административных учреждений, торговых предприятий и других организаций.

Проект «Организация производственного контроля в области пожарной безопасности» разработан техническим комитетом на базе Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности и уже прошел процедуру публичного обсуждения.

Отмечается, что в Росстандарт представлен доработанный текст проекта, который в настоящее время проходит проверку, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что Росстандарт разработает проект национального стандарта, предусматривающего создание пешеходных переходов, приподнятых над проезжей частью наподобие «лежачих полицейских».

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