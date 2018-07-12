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НАТО обвинило Россию в провокациях

00:34, 12.07.2018
НАТО обвинило Россию в провокациях
Фото: pixabay.com

Россия ведет провокационную деятельность у границ НАТО, в том числе, размещая ракеты в Калининграде, говорится в заявлении саммита Североатлантического альянса.

«Условия безопасности в евроатлантическом регионе становятся все менее устойчивыми и предсказуемыми как следствие осуществляемой Россией неправомерной и незаконной аннексии Крыма и продолжающейся дестабилизации восточной части Украины, растущей провокационной военной деятельности России, в том числе вблизи границ НАТО», — передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что такая деятельность включает «развертывание современных ракет двойного назначения в Калининграде, неоднократные нарушения воздушного пространства стран НАТО и продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму».

Ранее на саммите НАТО лидеры 29 стран-членов альянса официально пригласили Македонию к вступлению в блок.

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