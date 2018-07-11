В кэшбэк-сервисе «Ак Барс» Банка появились новые магазины

Теперь повышенный кэшбэк — до 15 % — можно получить в шести новых магазинах:



— Xiaomi,

— Banggood,

— JD.ru,

— TomTop,

— Printbar,

— Delivery Club.

Пользователи сервиса теперь могут заходить в личный кабинет через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» (а в ближайший месяц — и через Facebook). Полную информацию о каталоге партнеров и размере кэшбэка теперь можно получить без регистрации в системе — на основной странице раздела mp.akbars.ru/cashback.

Кэшбэк-сервис «Ак Барс» Банка позволяет получать возврат части стоимости покупок в интернет-магазинах. Среди них — крупнейшие международные и российские ретейл-сети Aliexpress, Ozon.ru, «М.Видео», Booking.com, «Спортмастер», Asos, Reebok, Adidas, «Связной», «МегаФон», Obi, «Максидом» и другие. Список партнеров регулярно пополняется, в ближайший месяц будет добавлено 10 новых магазинов. При входе в личный кабинет следует выбрать интересующий интернет-магазин и оформить заказ на сайте. Оплату можно произвести как с помощью карты, так и на кассе (при наличии данной опции у партнера). Кэшбэк начисляется на рублевую карту «Ак Барс» Банка с наибольшим сроком действия.

ПАО «Ак Барс» Банк



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