В ульяновской авиакомпании работал бортинженер с поддельным дипломом

Ульяновская транспортная прокуратура обнаружила в авиакомпании «Волга-Днепр» члена летного экипажа с поддельным дипломом.

В ходе проверки было установлено, что бортинженер грузового воздушного судна «Ан-124-100» при устройстве на работу предъявил диплом о высшем профессиональном образовании, который был получен в Московском государственном техническом университете гражданской авиации.

Однако после запроса в вуз оказалось, что мужчине диплом не вручали, и обучение в университете он никогда не проходил, сообщили в пресс-службе ульяновской транспортной прокуратуре.

В итоге гендиректору «Волга-Днепра» внесли представление, а материалы были направлены в следственные органы для возбуждения дела в отношении бортинженера по факту использования заведомо подложного документа. В настоящее время бортинженер отстранен от полетов.