МЧС предупредило татарстанцев о грозе и тумане 12 июля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре 12 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра ночью и днем местами по РТ ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, а также туман, сообщили в МЧС.