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МЧС предупредило татарстанцев о грозе и тумане 12 июля

14:15, 11.07.2018
МЧС предупредило татарстанцев о грозе и тумане 12 июля
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре 12 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра ночью и днем местами по РТ ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, а также туман, сообщили в МЧС.

Напомним, что сегодня, 11 июля, в РТ ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. ОбществоИнфраструктура Татарстан
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