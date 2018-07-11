Сегодня в Татарстане дожди и до +26

Сегодня, 11 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +12°С до +17°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С.

В Казани днем ожидается от +21°С до +25°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +23°С до +25°С.