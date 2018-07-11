В Саратовской облдуме случилась потасовка между депутатами и охраной

У входа в здание Саратовской областной думы произошла потасовка между депутатами и охранниками.

Инцидент произошел перед началом заседания думы 11 июля. Депутат Станислав Денисенко пытался зайти в здание с бумажной коробкой с надписью «ЛДПР против пенсионной реформы». Однако охрана не стала пускать народного избранника внутрь. После разбирательств депутат оставил коробку на проходной.

Ранее скандал на входе устроил коммунист Николай Бондаренко. Он отказался показывать охране личные вещи на входе, пишет «Четвертая власть».

Стоит отметить, что сегодня саратовский парламент будет рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

Напомним, ранее саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом.