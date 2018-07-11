Транспортники Ижевска вернули автобус №26 на прежний маршрут

В Ижевске автобус №26 вернулся к обычной схеме движения. Маршрут «16-я улица – Автозавод» вновь будет пролегать через Новостроительную.

«МУП «Ижводоканал» завершило ремонтные работы на ул. Новостроительная и с 11 июля маршрут №26 возвращается к обычной схеме движения», — говорится в сообщении ИПОПАТ.

Ранее на участке улицы Новостроительной от ул. Баранова до ул. Увинской движение всех видов транспорта запретили из-за ремонта водопровода. В связи с этим автобус №26 двигался по маршруту 27-го автобуса.