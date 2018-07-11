Страховщики предрекли уход с рынка в 2018 году каждой пятой компании

Страховой рынок в течение 2018 года могут покинуть почти 50 страховых компаний. К концу года их останется 168 из 217, которые существовали в феврале.

Отмечается, что по итогам 2017-го уже закрылись 30 страховых. Некоторые сделали это добровольно, кто-то в связи с реорганизацией или отзывом лицензии из-за нарушения законодательства, сообщает РБК со ссылкой на опрос аудиторско-консалтинговой компании КПМГ «Обзор рынка страхования в России. 2018 год».

При этом, по мнению аналитиков, цены на услуги страховщиков могут вырасти. Выгодным для компаний будет страхование жизни, в то время как ОСАГО предрекли рекордные убытки.

Ранее Центробанк предупредил об уходе семи страховщиков с рынка ОСАГО.