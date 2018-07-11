Экс-министра сельского хозяйства Оренбуржья перевели под домашний арест

Ленинский районный суд Оренбурга продлил и изменил меру пресечения бывшему министру сельского хозяйства региона Михаилу Маслову.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения было рассмотрено во вторник, 10 июля. Гособвинение настаивало на назначении содержания под стражей. Защита просила домашний арест, пишет RIA56.

Стоит отметить, что ранее адвокаты экс-министра предоставили положительную характеристику от губернатора области Юрия Берга. В итоге, подозреваемого в хищениях чиновника поместили под домашний арест до 6 сентября. Маслова выпустили из зала суда.

Напомним, Маслов вместе с партнером подозреваются в участии в хищении 100 млн рублей субсидий федерального и регионального бюджетов. Якобы сельхозпредприятие через министра добилось выделения денег, часть из которых была похищена.

