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В ЮАР разбился пассажирский самолет, 19 человек пострадали

18:18, 10.07.2018

В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет.

Как сообщает AFP, пострадали не менее 19 человек. Сведени о погибших пока нет.

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Происшествия
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