Агентство Moody’s подтвердило рейтинги банка «Ак Барс»

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валютах «Ак Барс» Банка на уровне В2. Прогноз изменился со «стабильного» на «позитивный».

Долгосрочный депозитный рейтинг контрагента в национальной и иностранной валютах был повышен с уровня «B2» до «В1» при повышении качества оценки риска контрагента с уровня «B2» до «B1», передает пресс-служба банка.

Кроме того, агентство повысило оценку собственной кредитоспособности «Ак Барс» Банка с «caa1» до уровня «b3».

Согласно заключению Moody's, ключевыми факторами, повлиявшими на положительный пересмотр оценки собственной кредитоспособности, стали оптимизация структуры баланса и увеличение капитала банка на фоне стабилизирующейся макроэкономической ситуации в России. Устойчивая база фондирования и комфортный уровень ликвидности способствуют росту оценки собственной кредитоспособности банка.