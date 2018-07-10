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Агентство Moody’s подтвердило рейтинги банка «Ак Барс»

16:05, 10.07.2018

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в национальной и иностранной валютах «Ак Барс» Банка на уровне В2. Прогноз изменился со «стабильного» на «позитивный».

Долгосрочный депозитный рейтинг контрагента в национальной и иностранной валютах был повышен с уровня «B2» до «В1» при повышении качества оценки риска контрагента с уровня «B2» до «B1», передает пресс-служба банка.

Кроме того, агентство повысило оценку собственной кредитоспособности «Ак Барс» Банка с «caa1» до уровня «b3».

Согласно заключению Moody's, ключевыми факторами, повлиявшими на положительный пересмотр оценки собственной кредитоспособности, стали оптимизация структуры баланса и увеличение капитала банка на фоне стабилизирующейся макроэкономической ситуации в России. Устойчивая база фондирования и комфортный уровень ликвидности способствуют росту оценки собственной кредитоспособности банка.

ЭкономикаБанки Татарстан
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