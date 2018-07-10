Глава Минздрава РФ рассказала о возможном увеличении продолжительности жизни до 120 лет

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предположила, что продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет. Об этом она заявила по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам

«Мир будет меняться. Потенциал вообще жизни человека — он достаточно велик. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь», — цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в России в 2030 году может достигнуть 80,1 года. Это почти на 7 лет больше, чем в настоящее время.