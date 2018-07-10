Ростех передал ГТЛК семь новых вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках заключенного контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) поставил два вертолета Ансат и пять Ми-8АМТ в медицинском исполнении.

Переданные Ансаты производства Казанского вертолетного завода стали третьим и четвертым вертолетами, которые получила Государственная транспортная лизинговая компания в этом году. Машины будут базироваться в Подмосковье, в хелипарке «Подушкино», откуда впоследствии отправятся выполнять задачи по предназначению в российские регионы.

«С учетом нашей обширной географии и большого числа труднодоступных территорий, наличие служб санитарной авиации в РФ является необходимостью. Только в 2017 году медицинские авиационные подразделения в различных регионах РФ совершили более 6 тысяч вылетов и эвакуировали 8 тысяч пациентов, из них более 1,5 тысячи детей, в том числе почти 700 детей до года. Поставки вертолетов заказчикам в рамках федерального проекта развития санитарной авиации позволят сделать эти услуги еще более доступными, а значит – спасти больше жизней», — сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Изготовленные на Улан-Удэнском авиационном заводе Ми-8АМТ вскоре направятся в Новосибирскую и Тюменскую области.

«Потребность в услугах санитарной авиации очень велика, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. По оценкам медиков, оперативная доставка авиатранспортом требуется более чем в половине экстренных ситуаций, в зависимости от региона. Надеюсь, что поставки вертолетов, оснащенных современным медицинским оборудованием, будут продолжены и в следующем году», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В ближайшие месяцы в ГТЛК будут переданы еще 8 Ансатов, 6 Ми-8АМТ и 2 Ми-8МТВ-1. Всего же в 2018 году ГТЛК получит 31 медицинский вертолет (12 Ансатов, 13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ-1). Вертолетная техника поставляется ГТЛК в целях содействия дальнейшему обновлению авиационного парка российских эксплуатирующих организаций. В 2017 году «Вертолеты России» передали ГТЛК 29 медицинских вертолетов.

«Из 31 законтрактованного на 2018 год вертолета к текущему моменту мы подписали договоры лизинга на 22 воздушных судна. Оставшиеся вертолеты также уже распределены между авиакомпаниями. Это говорит о том, что программа вызывает колоссальный интерес и может быть пролонгирована в 2019 году», — подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

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