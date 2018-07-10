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Артем Клименко возвращается в казанский УНИКС

13:17, 10.07.2018

Центровой Артем Клименко продолжит карьеру в БК УНИКС, сообщает официальный сайт казанцев.

Контракт между игроком и УНИКСом подписан на один сезон. В прошлом сезоне в рамках Единой лиги ВТБ в составе саратовского «Автодора» баскетболист набрал 8 очков, 4 подбора и 1 результативную передачу. В кубке Европы ФИБА баскетболист набрал 7,8 очка, 3,5 подбора и 1 передачу за матч.

Напомним, что ранее Артем Клименко уже выступал в составе казанской команды. Он провел здесь полгода в сезоне 2016/2017.

Саратовский «Автодор» в минувшем сезоне Единой лиги занял 5 место, а в плей-офф на стадии четвертьфинала в трех матчах уступил петербургскому «Зениту».




СпортБаскетбол Татарстан
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