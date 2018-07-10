«Салават Юлаев» представил форму на «предсезонку»

Уфимский клуб в своим социальных сетях представил форму для предсезонных турниров: Кубка губернатора Челябинской области и Кубка Республики Башкортостан.

Хоккеисты «Салавата» выйдут из отпуска завтра, и с 11 по 15 июля будут проходить медосмотр, сдавать тесты и проведут первые командные тренировки в рамках «предсезонки».

16 июля уфимский клуб отправится в Финляндию, где будет тренироваться до 27 июля.

С 14 по 18 августа «Салават» примет участие в Кубке губернатора Челябинской области. С 19 августа уфимцы продолжат тренировки в Уфе, а с 25 по 28 августа примут участие в Кубке Республики Башкортостан.