Толкачев вошел в топ-5 рейтинга руководителей региональных парламентов от «Медиалогии»

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев вошел в пятерку лидеров рейтинга руководителей региональных парламентов, составленного компанией «Медиалогия». Председатель Госсобрания РБ поднялся в медиарейтинге на два пункта и занял седьмое место.

Согласно исследованию, медиаиндекс Толкачева составил 7 238,2 балла.

Его опередили спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель заксобрания Иркутской области Сергей Брилка и его санкт-петербургский коллега Вячеслав Макаров. На четвертом месте — бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, возглавивший областной парламент в апреле после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».