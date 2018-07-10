Толкачев вошел в топ-5 рейтинга руководителей региональных парламентов от «Медиалогии»
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев вошел в пятерку лидеров рейтинга руководителей региональных парламентов, составленного компанией «Медиалогия». Председатель Госсобрания РБ поднялся в медиарейтинге на два пункта и занял седьмое место.
Согласно исследованию, медиаиндекс Толкачева составил 7 238,2 балла.
Его опередили спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель заксобрания Иркутской области Сергей Брилка и его санкт-петербургский коллега Вячеслав Макаров. На четвертом месте — бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, возглавивший областной парламент в апреле после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».АналитикаОбществоВласть Башкортостан
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