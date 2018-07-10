Казани в Сингапуре вручили награду премии Ли Куан Ю

В Сингапуре состоялось вручение премии Ли Куан Ю на VI Всемирном саммите городов.

Казань была удостоена специальной номинации в области развития городов. По решению Совета премии столица Татарстана была выбрана для особого упоминания (special mention).

Отмечается, что жюри было представлено специалистами из Швеции, Дании, Сингапура, Новой Зеландии и Китая, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Напомним, ранее известный блогер Илья Варламов вновь прошелся по центральным улицам и закоулками Казани. Он также отметил хорошее благоустройство казанских парков и общественных пространств.