Следком Башкирии проверит перевозчика после истории с высаженными из маршрутки детьми
Следственное управление СКР по Башкирии начало проверку в отношении водителя маршрутки, высадившего детей из автобуса поздним вечером.
По предварительной версии, несколько подростков сели в маршрутное такси в районе ТРЦ «Мега», сообщает пресс-служба ведомства. Они возвращались с молодежного фестиваля.
Несовершеннолетние пассажиры должны были доехать до Сипайлово, но в районе остановки «Спортивной» водитель отказался ехать дальше. Он объяснил свое решение изменениями в маршруте. При этом проезд они уже оплатили.
Теперь водителю грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».ОбществоПроисшествия Башкортостан
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