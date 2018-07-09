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Следком Башкирии проверит перевозчика после истории с высаженными из маршрутки детьми

17:34, 09.07.2018
Следком Башкирии проверит перевозчика после истории с высаженными из маршрутки детьми
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Следственное управление СКР по Башкирии начало проверку в отношении водителя маршрутки, высадившего детей из автобуса поздним вечером.

По предварительной версии, несколько подростков сели в маршрутное такси в районе ТРЦ «Мега», сообщает пресс-служба ведомства. Они возвращались с молодежного фестиваля.

Несовершеннолетние пассажиры должны были доехать до Сипайлово, но в районе остановки «Спортивной» водитель отказался ехать дальше. Он объяснил свое решение изменениями в маршруте. При этом проезд они уже оплатили.

Теперь водителю грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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