«Алмаз-Антей» займется созданием промпарка в Удмуртии

Концерн «Алмаз-Антей» и правительство Удмуртии договорились о сотрудничестве. В частности, концерн займется проектом по созданию промышленного парка «Метеор».

Глава республики Александр Бречалов и замгендиректора концерна Александр Ведров на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге договорились о посещении Ижевска делегацией из «Алмаз-Антея».

«18—19 июля делегация концерна посетит Ижевск, где продолжит предметный разговор о дальнейших путях взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с республикой, развитии совместного производства гражданской продукции», — приводит ТАСС слова Ведрова.

По его словам, повесткой предстоящей встречи станет реализация Ижевским электромеханическим заводом (ИЭМЗ) «Купол» проекта по созданию промышленного парка «Метеор» на территории региона, а также развитие кооперации с промышленными предприятиями Удмуртии. Ведров уточнил, что проект «Метеор» предполагает строительство производственных цехов для четырех новых импортозамещающих производств, в том числе теплообменного и холодильного оборудования по европейским технологиям.