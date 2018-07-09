Кудрин заявил, что изменение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет

Изменение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на $40, можно сделать мягче, сделать $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», — цитирует его «Газета.ру».

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года до 20%. Согласно документу, повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

