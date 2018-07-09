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Кудрин заявил, что изменение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет

14:31, 09.07.2018
Кудрин заявил, что изменение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Изменение бюджетного правила позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на $40, можно сделать мягче, сделать $45 за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС», — цитирует его «Газета.ру».

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года до 20%. Согласно документу, повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

ЭкономикаФинансы
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