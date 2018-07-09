Семен Слепаков извинился за песню про сборную России

Комик и резидент «Comedy Club» Семен Слепаков обратился к сборной России с извинениями за свой сингл, записанный перед ЧМ. Также Слепаков выразил слова поддержки отечественной команде.

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами», — Написал Слепаков на своей странице в Instagram.

Напомним, что перед началом чемпионата мира Семен Слепаков записал юмористический ролик, где исполняет песню о неудачах отечественной сборной.