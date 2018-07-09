Чемпион ЖХЛ будет готовиться к новому сезону дома
Уфимская «Агидель» определилась с планом предсезонной подготовки, сообщает пресс-служба чемпиона Женской хоккейной лиги.
- С 10 по 15 июля подопечные Дениса Афиногенова будут тренироваться в Уфе.
- 16 июля команда отправится на Павловское водохранилище, где до 27 июля будут проходить учебно-тренировочные сборы на базе ФОК «Звездный».
- С 28 июля по 10 августа тренировочный процесс продолжится в Уфе.
- С 11 по 18 августа уфимки проведут серию товарищеских матчей в столице Республики Башкортостан.
- С 19 августа по 8 сентября – тренировочный процесс в Уфе.
- 9 августа – начало регулярного чемпионата ЖХЛ.
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