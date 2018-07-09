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Чемпион ЖХЛ будет готовиться к новому сезону дома

10:07, 09.07.2018

Уфимская «Агидель» определилась с планом предсезонной подготовки, сообщает пресс-служба чемпиона Женской хоккейной лиги.

  • С 10 по 15 июля подопечные Дениса Афиногенова будут тренироваться в Уфе.
  • 16 июля команда отправится на Павловское водохранилище, где до 27 июля будут проходить учебно-тренировочные сборы на базе ФОК «Звездный».
  • С 28 июля по 10 августа тренировочный процесс продолжится в Уфе.
  • С 11 по 18 августа уфимки проведут серию товарищеских матчей в столице Республики Башкортостан.
  • С 19 августа по 8 сентября – тренировочный процесс в Уфе.
  • 9 августа – начало регулярного чемпионата ЖХЛ.
СпортХоккей Башкортостан
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