Луис Энрике возглавит сборную Испании по футболу

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в ближайшее время будет представлен в качестве нового наставника сборной Испании по футболу, сообщает издание Marca.com.

48-летнему Энрике будет предложен двухлетний контракт — до окончания чемпионата Европы 2020 года. Тренер возглавлял «Барселону» в 2014—2017 годах, с ней стал двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года.

В сезоне-2014/15 «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

Предыдущим наставником сборной Испании был Фернандо Йерро, команда по его руководством проиграла сборной России в 1/8 финала на ЧМ-2018.

