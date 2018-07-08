В Омске и Новосибирске состоялись митинги против повышения пенсионного возраста

В Омске и Новосибирске прошли митинги против повышения пенсионного возраста.

В Омске согласованный митинг провели представители сразу нескольких политических партий. Председатель Омского общественного городского совета Игорь Басов сообщил, что на митинг вышли около 2 тысяч человек. Данных от правоохранительных органов о числе участников мероприятия пока нет.

Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали отставки правительства РФ из-за роста цен на бензин и НДС, а также в связи с планами увеличить пенсионный возраст, передает «Интерфакс».



В Новосибирске митинг организовали представители комсомольских организаций КПРФ из всех регионов Сибири. В принятой резолюции сказано, что вопрос повышения пенсионного возраста должен решаться по итогам всенародного референдума. По оценке вице-спикера горсовета Новосибирска Рената Сулейманова, в митинге приняли участие около 200 комсомольцев.

Напомним, что 2 июля митинг против увеличения пенсионного возраста состоялся в Стерлитамаке.