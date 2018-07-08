В Таиланде начали операцию по спасению заблокированных в пещере школьников

В Таиланде началась операция по спасению 12 юных футболистов и их тренера из подземной пещеры, где они находятся уже две недели. Об этом заявил губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн.



В спасении принимают участие 13 иностранных и пять тайских ныряльщиков. Они начали погружение в 10:00 субботы (6:00 мск), передает «Интерфакс».

Каждого мальчика будут вызволять по два ныряльщика. Единственный способ выбраться наружу — пройти по темным извилистым проходам, частично заполненным грязной водой и с недостатком кислорода.

Отмечается, что операция осложнилась из-за сильного дождя, который мешает добраться до нужной пещеры.

Напомним, мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер гуляли по пещерам после одной из тренировок. Их отрезал от поверхности внезапный муссонный ливень. Спасатели не могли найти детей 10 дней.

Ранее в Таиланде на острове Чанг обрушился отель. В результате происшествия погиб один турист. Двухэтажное здание обрушилось из-за проливных дождей. Под завалами оказались семь человек, в том числе ребенок.